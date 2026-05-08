Липецкий губернатор предупредил местных жителей о возможных громких взрывах

08 мая 2026 в 14:21

Артамонов: в Липецке возможны громкие взрывы из-за ликвидации обломков БПЛА

Фото: kremlin.ru
Жители пригорода и окраин Липецка в течение дня могут услышать взрывы, предупредил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он объяснил, что громкие звуки ожидаются в связи с плановой ликвидацией сотрудниками Росгвардии обломков БПЛА.

Сегодня под Липецком сотрудники Росгвардии проведут работы по обезвреживанию обломков БПЛА. Ликвидация будет проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Возможен сильный хлопок, — написал он.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он добавил, что все оперативные службы работают в штатном режиме.

Ранее Артамонов сообщил, что девятилетний мальчик пострадал из-за падения обломков БПЛА в Ельце. Он отметил, что угрозы жизни ребенка нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удары по восьми муниципалитетам Белгородской области. По его словам, в результате атак пострадал один мирный житель. Он уточнил,что в городе Шебекино мужчина обнаружил на чердаке своего дома мину «колокольчик», оставшуюся после прошлогоднего обстрела кассетными боеприпасами.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
