07 мая 2026 в 21:39

Еще один мирный житель в Белгородской области пострадал от атаки ВСУ

Гладков: в Шебекино пострадал мужчина при обнаружении мины ВСУ на чердаке

ВСУ нанесли удары по восьми муниципалитетам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате атак пострадал один мирный житель.

В городе Шебекино мужчина обнаружил на чердаке своего дома мину «колокольчик», оставшуюся после прошлогоднего обстрела кассетными боеприпасами, рассказал губернатор. При детонации взрывного устройства он получил осколочное ранение плеча.

Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь в Шебекинской центральной районной больнице, добавил Гладков. Состояние мужчины уточняется медиками.

Ранее мирный житель пострадал из-за падения обломков украинского БПЛА в Грайворонском округе, заявил Гладков. По его словам, мужчина обратился к больницу с баротравмой и ранением спины. После оказания медпомощи врачи отпустили пострадавшего домой.

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что при атаке беспилотников пострадал мужчина. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
