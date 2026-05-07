Мирный житель пострадал из-за падения обломков БПЛА в Белгородской области

Мирный житель пострадал из-за падения обломков украинского БПЛА в Грайворонском округе, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере МАКС. По его словам, мужчина обратился к больницу с баротравмой и ранением спины. После оказания медпомощи врачи отпустили пострадавшего домой.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате падения обломков от сбитого беспилотника ранен мужчина, — написал Гладков.

Ранее в силовых структурах ЛНР сообщили, что беспилотник, ударивший по Артемовскому району Луганска вечером 7 мая, был начинен шрапнелью. По данным источника, именно этот дрон нанес серьезные повреждения жилому дому, где погибла женщина.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что жителей домов и детей из школы и детсада в поселке Солидарность вывели в пункт временного размещения. Причиной эвакуации стали обломки сбитого беспилотника. Пострадавших при атаке нет.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин между тем сообщил, что при атаке беспилотников пострадал мужчина. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания.