07 мая 2026 в 17:06

Раскрыта пугающая деталь смертельной атаки ВСУ на Луганск

Ударивший по Луганску украинский БПЛА был начинен шрапнелью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Беспилотник, ударивший по Артемовскому району Луганска вечером 7 мая, был начинен шрапнелью, сообщили ТАСС в силовых структурах региона. По данным собеседника агентства, именно этот дрон нанес серьезные повреждения жилому дому, где погибла женщина.

Ударивший по Луганску БПЛА был начинен шрапнелью. Именно этот беспилотник сильно повредил жилой дом женщины, которая скончалась в результате обстрела, — сказал собеседник агентства.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в ночь на 7 мая атаковали Луганск дронами. Он отмечал, что в результате ударов могли быть пострадавшие. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что при атаке погибла женщина. По его словам, дрон ударил по жилому дому в Артемовском районе.

До этого глава Адыгеи Марат Кумпилов сообщил, что силы ПВО сбили семь беспилотников над регионом в ночь и утром 7 мая. В станице Дондуковской БПЛА разрушили гараж и повредили остекление частного дома. При атаке никто не пострадал. Всего в ночь на 7 мая ПВО уничтожила 347 украинских беспилотников.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

