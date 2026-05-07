ВСУ совершили массированную атаку на Адыгею ПВО сбила семь украинских БПЛА над Адыгеей

Силы ПВО сбили семь беспилотников над Адыгеей в ночь и утром 7 мая, сообщил глава республики Марат Кумпилов в мессенджере МАКС. В станице Дондуковской БПЛА разрушили гараж и повредили остекление частного дома. При атаке никто не пострадал.

За прошедшие вечер, ночь и утро над территорией Адыгеи силами ПВО были сбиты и уничтожены семь вражеских беспилотников, — написал Кумпилов.

Всего в ночь на 7 мая ПВО уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны. БПЛА удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской областями.

Также стало известно, что в Тульской области средства ПВО за ночь уничтожили 14 беспилотников ВСУ. Как уточнил губернатор региона Дмитрий Миляев, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений на земле.

Кроме того, более 30 украинских беспилотников были уничтожены в 12 районах Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших и жертв нет. Других подробностей он не приводил.