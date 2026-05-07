Женщина стала жертвой атаки ВСУ на ЛНР Пасечник: женщина погибла при ударе беспилотника ВСУ по Луганску

Женщина погибла при атаке беспилотника ВСУ на Луганск, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере МАКС. По его словам, дрон ударил по жилому дому в Артемовском районе.

Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Артемовском районе города. К несчастью, погибла женщина, — написал Пасечник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в ночь на 7 мая атаковали Луганск дронами. Он отмечал, что в результате ударов могли быть пострадавшие.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки регион пострадал от многочисленных ударов беспилотников со стороны ВСУ. В частности, в Белгородском округе в селе Черемошном дрон атаковал легковой автомобиль, ранив двоих мужчин.

До этого глава Адыгеи Марат Кумпилов сообщил, что силы ПВО сбили семь беспилотников над регионом в ночь и утром 7 мая. В станице Дондуковской БПЛА разрушили гараж и повредили остекление частного дома. При атаке никто не пострадал. Всего в ночь на 7 мая ПВО уничтожила 347 украинских беспилотников.