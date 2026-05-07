Гладков раскрыл тяжелые последствия новой атаки дронов ВСУ

За прошедшие сутки Белгородская область пострадала от многочисленных ударов беспилотников со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, атаки затронули несколько округов, в результате чего есть жертвы и разрушения.

В Белгородском округе в селе Черемошном дрон атаковал легковой автомобиль, ранив двоих мужчин. Им оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода, лечение продолжится амбулаторно. В селе Ясные Зори повреждены КамАЗ и легковушка, в селе Бочковка — частный дом, в селе Красный Октябрь — дом и инфраструктурный объект.

В Борисовском округе в селе Акулиновка повреждены ангар и четыре единицы техники на сельхозпредприятии, а в поселке Борисовка — коммерческий объект. В Грайворонском округе в городе Грайвороне пострадали соцобъект, частный дом и две легковушки, а также ночью дрон уничтожил гараж и два автомобиля. В селе Гора-Подол поврежден частный дом, в селе Головчино — частное домовладение, утром в Грайвороне пострадала «Газель».

Сегодня утром в селе Вознесеновка от удара дрона по микроавтобусу погибла женщина и ранены двое мужчин. Одному из них оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ, второй доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Автомобиль уничтожен огнем, — добавил Гладков.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 7 мая над 12 районами региона были сбиты более 30 украинских дронов. По предварительным данным, жертв и раненых нет, однако угроза беспилотных атак сохраняется.