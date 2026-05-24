Колледж Старобельска перевели на дистанционный режим

Обучение студентов Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) будет продолжено в дистанционном формате, сообщила в Telegram-канале университета ректор Жанна Марфина. По ее словам, атака ВСУ на колледж не повлияет на учебный процесс.

Реализация образовательных программ с 25 мая 2026 года будет осуществляться в дистанционном режиме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. За дополнительной информацией можно обращаться к кураторам академических групп, — говорится в сообщении.

Ранее власти Луганской Народной Республики установили имена всех студентов, погибших в результате удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске. На месте трагедии работали профильные ведомства и экстренные службы региона.

В то же время в ЛНР объявили двухдневный траур 24 и 25 мая после гибели десятков человек при ударе по колледжу в Старобельске. Глава республики Леонид Пасечник назвал действия ВСУ варварством. В день трагедии на месте атаки появился стихийный мемориал.