24 мая 2026 в 09:57

Установлены личности всех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Власти Луганской Народной Республики установили имена всех студентов, погибших в результате удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске, новый список опубликован в Telegram-канале правительства региона. На месте трагедии продолжают работать профильные ведомства и экстренные службы региона.

В списке, размещенном властями республики, подтверждены личности умерших студентов 2003–2008 годов рождения. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42, 10 из них остаются в больницах под наблюдением врачей.

Ранее в В ЛНР объявили двухдневный траур 24 и 25 мая после гибели десятков человек при ударе по колледжу в Старобельске. Глава республики Леонид Пасечник назвал действия ВСУ варварством.

В день трагедии на месте атаки появился стихийный мемориал. Люди принесли цветы, свечки и игрушки, чтобы почтить память погибших детей. Позже в Луганске прошел митинг в память о жертвах теракта. Педагоги, родители и студенты собрались на акцию у филиала Старобельского педколледжа. Зампредседателя правительства ЛНР Иван Кусов объяснил, что провести подобную акцию непосредственно в Старобельске невозможно из-за угрозы повторных ударов.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
