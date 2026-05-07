07 мая 2026 в 16:24

Жителей поселка под Липецком эвакуировали после атаки БПЛА

Фото: МО РФ
Жителей домов и детей из школы и детсада в поселке Солидарность вывели в пункт временного размещения, сообщил в соцсетях губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Причиной эвакуации стали обломки сбитого беспилотника. Пострадавших при атаке нет.

В целях безопасности принято решение временно вывести жителей из близлежащих домов, а также детей — из школы и детского сада. Организован пункт временного размещения в ДК поселка, — отметил глава региона.

Артамонов уточнил, что на месте работают оперативные службы. После обследования территории, где упали обломки, жители смогут вернуться в дома, отметил он.

Ранее жителей дома в Перми, пострадавшего при атаке беспилотника, разместили в пункте временного размещения. Как сообщил глава города Эдуард Соснин, все имущество под охраной, а здание обследуют специалисты.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин между тем сообщил, что при атаке беспилотников пострадал мужчина. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания. Удар БПЛА в Перми пришелся по техническому этажу жилого дома. Квартир на этом уровне нет.

