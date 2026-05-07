В Перми решили судьбу жителей поврежденного БПЛА дома Жителей поврежденного БПЛА дома в Перми разместили в ПВР

Жителей дома в Перми, пострадавшего при атаке беспилотника, разместили в пункте временного размещения, сообщил глава города Эдуард Соснин в мессенджере МАКС. Он подчеркнул, что все имущество под охраной, а здание обследуют специалисты.

Все жители эвакуированы и находятся в пункте временного размещения — их обеспечили водой, будет организовано горячее питание, работает служба психологической поддержки, — написал Соснин.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что при атаке беспилотников пострадал мужчина. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания. Удар БПЛА в Перми пришелся по техническому этажу жилого дома. Квартир на этом уровне нет.

Украинская сторона также попыталась атаковать гражданские объекты в Санкт-Петербурге. По информации Минобороны РФ, радиотехническая разведка ВС РФ обнаружила группу из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии. Один беспилотник после входа в российское воздушное пространство был сбит ПВО в районе Лихачево.