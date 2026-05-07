07 мая 2026 в 13:45

Появились подробности атаки ВСУ на Петербург

ВСУ попытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Петербурге

Украинская сторона попыталась атаковать гражданские объекты в Санкт-Петербурге 7 мая, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, радиотехническая разведка ВС РФ обнаружила группу из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии.

ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе г. Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

Также над Латвией выявили два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16. Пять БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке республики.

Шестой БПЛА после входа в российское воздушное пространство был сбит ПВО в районе Лихачево. По данным МО, ВСУ использовали для атаки Ан-196 «Лютый» украинского производства.

Ранее в Пермском крае при атаке беспилотников пострадал мужчина. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, при ударах повреждения получили жилые и административные здания.

Всего в ночь на 7 мая ПВО уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны. БПЛА удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской областями.

