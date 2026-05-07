День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 14:24

Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»

Мошенники начали создавать фальшивые сайты для проверки личных кабинетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Аферисты разработали новую схему мошенничества, которая начала набирать обороты с середины апреля, сообщили «Известиям» в «Лаборатории Касперского». Злоумышленники создают сайты-двойники, где предлагают пройти «онлайн-диагностику» личного кабинета, а на деле — просто выманивают номера телефонов, чтобы позже атаковать своих жертв.

По данным экспертов, если прежде мошенники предлагали людям самим выйти на связь с якобы экспертным сервисом, то теперь на фальшивых ресурсах размещают форму для ввода номера телефона под видом «онлайн-диагностики». Легенда строится на проверке, не утекли ли персональные данные пользователя в Сеть.

После отправки номера заявка якобы уходит на анализ, с человеком должен связаться «специалист». Реальная цель — сбор контактов для последующего психологического давления.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил NEWS.ru, что злоумышленники обманывают пенсионеров, обещая им денежный выигрыш. По его словам, мошенники пытаются завоевать доверие жертвы, выдавая себя за представителей официальных структур.

Общество
мошенничество
мошенники
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.