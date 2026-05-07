Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»

Аферисты разработали новую схему мошенничества, которая начала набирать обороты с середины апреля, сообщили «Известиям» в «Лаборатории Касперского». Злоумышленники создают сайты-двойники, где предлагают пройти «онлайн-диагностику» личного кабинета, а на деле — просто выманивают номера телефонов, чтобы позже атаковать своих жертв.

По данным экспертов, если прежде мошенники предлагали людям самим выйти на связь с якобы экспертным сервисом, то теперь на фальшивых ресурсах размещают форму для ввода номера телефона под видом «онлайн-диагностики». Легенда строится на проверке, не утекли ли персональные данные пользователя в Сеть.

После отправки номера заявка якобы уходит на анализ, с человеком должен связаться «специалист». Реальная цель — сбор контактов для последующего психологического давления.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил NEWS.ru, что злоумышленники обманывают пенсионеров, обещая им денежный выигрыш. По его словам, мошенники пытаются завоевать доверие жертвы, выдавая себя за представителей официальных структур.