Путин поручил доработать систему маркировки «Честный знак»

Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки товаров «Честный знак». В ходе встречи с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым российский лидер отметил, что развитие этого механизма является очень важной работой, передает пресс-служба Кремля.

Это очень важная работа. Но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать, — сказал Путин.

Ранее представители системы «Честный знак» сообщили, что с 1 мая в России вступили в силу требования об обязательной маркировке широкого спектра радиоэлектроники, включая смартфоны, ноутбуки и планшеты. Теперь производители и импортеры обязаны наносить специальные средства идентификации также на печатные платы, реле, розетки и светотехнику.

Также с 1 мая 2026 года на территории России начали действовать новые стандарты, устанавливающие единые методы испытаний систем контроля состояния водителя. Нововведение затрагивает алкозамки, которые нужны для предотвращения управления машиной в состоянии опьянения.