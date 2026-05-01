В России появилась обязательная маркировка для ноутбуков и смартфонов

С 1 мая в России вступили в силу требования об обязательной маркировке широкого спектра радиоэлектроники, включая смартфоны, ноутбуки и планшеты, сообщили РИА Новости представители системы «Честный знак». Теперь производители и импортеры обязаны наносить специальные средства идентификации также на печатные платы, реле, розетки и светотехнику.

Данное нововведение направлено на очистку рынка от контрафактных товаров и создание равных условий для добросовестных участников оборота. В настоящий момент в системе уже зарегистрировано 19 тыс. компаний, готовых соблюдать новые стандарты. Потребители смогут самостоятельно проверять подлинность приобретенных гаджетов с помощью мобильного приложения «Честный знак».

Эксперты прогнозируют, что благодаря этой мере нелегальный оборот электроники сократится на 15–20%. По их оценкам, легальные компании получат дополнительные доходы, а бюджет страны — налоговые поступления на десятки миллиардов рублей в ближайшие годы.

Отрасль готова к старту нанесения кодов и ожидает, что мера позволит вытеснить с рынка недобросовестных конкурентов, — заявила глава Консорциума печатных плат Ольга Кожуховская.

Также с 1 мая 2026 года на территории России начали действовать новые стандарты, устанавливающие единые методы испытаний систем контроля состояния водителя. Нововведение затрагивает алкозамки, которые нужны для предотвращения управления машиной в состоянии опьянения.