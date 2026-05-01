01 мая 2026 в 09:07

В России появилась обязательная маркировка для ноутбуков и смартфонов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 мая в России вступили в силу требования об обязательной маркировке широкого спектра радиоэлектроники, включая смартфоны, ноутбуки и планшеты, сообщили РИА Новости представители системы «Честный знак». Теперь производители и импортеры обязаны наносить специальные средства идентификации также на печатные платы, реле, розетки и светотехнику.

Данное нововведение направлено на очистку рынка от контрафактных товаров и создание равных условий для добросовестных участников оборота. В настоящий момент в системе уже зарегистрировано 19 тыс. компаний, готовых соблюдать новые стандарты. Потребители смогут самостоятельно проверять подлинность приобретенных гаджетов с помощью мобильного приложения «Честный знак».

Эксперты прогнозируют, что благодаря этой мере нелегальный оборот электроники сократится на 15–20%. По их оценкам, легальные компании получат дополнительные доходы, а бюджет страны — налоговые поступления на десятки миллиардов рублей в ближайшие годы.

Отрасль готова к старту нанесения кодов и ожидает, что мера позволит вытеснить с рынка недобросовестных конкурентов, — заявила глава Консорциума печатных плат Ольга Кожуховская.

Также с 1 мая 2026 года на территории России начали действовать новые стандарты, устанавливающие единые методы испытаний систем контроля состояния водителя. Нововведение затрагивает алкозамки, которые нужны для предотвращения управления машиной в состоянии опьянения.

Общество
Россия
техника
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Архимандрита Симеона не пустили в Германию
Россиянам рассказали, что изменится в их жизни с 1 мая
Адвокат раскрыла, можно ли размещать георгиевскую ленту на товарах
Украинца мобилизовали из детского сада на видео
Названа причина смерти троих мужчин под Волоколамском
Бутягин жестко высказался об Украине после своего освобождения
Россиян предупредили об опасностях кормления собак шашлыками
Глава Свердловской области подвергся нападению в Екатеринбурге
Лидер европейской страны на одну ночь устроился грузчиком по доставке хлеба
Российская армия выполнила важную задачу под Харьковом
Водитель без прав «отправил» пять человек в больницу в российском регионе
Франция отдаст дань женщинам — партизанкам из «Родины»
«Бессмертный полк» пройдет по улицам одной страны ЕС по случаю Дня Победы
Сын дипломатов покончил с собой после появления данных об острове Эпштейна
В ростовском СИЗО-1 раскрыли канал доставки «запрещенки» заключенным
Юный морпех уничтожил дрон ВСУ Shark на первой боевой задаче
В России появилась обязательная маркировка для ноутбуков и смартфонов
Командование ВСУ бросило молодых украинцев в «мясорубку» под Сумами
Россия выдаст европейской стране одного из самых разыскиваемых преступников
Центральный матч 28-го тура РПЛ. ЦСКА — «Зенит»: кто фаворит, прогнозы
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

