Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно Тренер Бахтурина: телу нужно время для отдыха между тренировками

Отдых должен быть вписан в систему тренировок, рассказала тренер Акулина Бахтурина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что иногда лежание в гамаке вместо пробежки оказывает более полезный эффект на тело.

Многим кажется, что для идеального тела нужно бесконечно тренироваться, сжигать калории и постоянно быть в движении. Но режим «совершенствуюсь 24/7» может превратиться в хронический стресс, когда есть недосып, дедлайны, тренировки на износ, жесткие диеты. Организм воспринимает все это как угрозу и активно вырабатывает кортизол — гормон стресса, — пояснила тренер.

Она обратила внимание, что в процессе отдыха восстанавливаются мышечные волокна. Если урезать это время, организм просто не успеет избавиться от стресса.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что физическая активность повышает уровень эндорфинов в организме. По ее словам, сбалансированное питание, включающее разнообразные нежареные и непереработанные продукты, является еще одним источником радости для тела.