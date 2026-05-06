В фитнес-сообществе объяснили популярность онлайн-тренировок

Онлайн-тренировки стали популярны в России благодаря своей доступности, рассказала руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». При этом, по ее словам, спрос на занятия в фитнес-клубах сохраняется, передает корреспондент NEWS.ru.

Это направление (онлайн-тренировки. — NEWS.ru) набирает обороты, и это классная альтернатива дорогому фитнес-клубу. Огромное количество тренеров переходит на онлайн-формат. [Но] мы прямо сильного оттока [клиентов] не видим, — отметила Лыткина.

Эксперт уточнила, что большое количество людей продолжает делать выбор в сторону фитнес-клубов из-за силовых тренажеров и групповых занятий. Массовый спорт на улице при этом имеет сезонные ограничения, пояснила Лыткина.

Ранее глава представительства Национального фитнес-сообщества посоветовала ориентироваться на срок работы сети при выборе фитнес-клуба. Лыткина обратила внимание, что основные игроки находятся на рынке уже более 20 лет.