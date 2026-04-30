Глава НФС отреагировала на сообщения о массовом закрытии фитнес-клубов в РФ

Сообщения о массовом закрытии фитнес-клубов на территории России не соответствуют действительности, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Так она отреагировала на информацию, что только за март в стране прекратили работу 11 центров. По ее словам, отрасль демонстрирует увеличение как спроса, так и выручки.

Говорить о массовом закрытии фитнес-клубов в России на основании некой информации об 11 объектах по меньшей мере некорректно. На конец I квартала 2026 года в стране действует порядка 10 554 комплексов. За первые три месяца года открылось около 170 новых центров, закрылись порядка 45. В начале 2026 года совокупная выручка отрасли составила около 66,4 млрд рублей, увеличившись на 19,1%. Продажи клубных карт, дополнительных услуг и посещаемость в среднем по стране также выросли. Спрос сохраняется, — поделилась Силина.

Она подчеркнула, что фитнес-индустрия обладает крайне ограниченным запасом устойчивости: средняя рентабельность по всей стране составляет всего 6–8%. По словам главы НФС, затраты продолжают стремительно увеличиваться, поскольку растут коммунальные расходы, арендная плата и налоговые обязательства.

Закрываются прежде всего те объекты, которые не выдерживают рост расходов. То есть речь идет не об обвале отрасли, а о том, что в сложных экономических условиях отдельные площадки становятся нерентабельными. Что касается сообщений о продаже абонементов непосредственно перед закрытием клуба, такие истории нельзя рассматривать как обычные издержки рынка. Если оператор, уже понимая невозможность продолжать работу, продолжает активно продавать услуги, которые не сможет оказать, это вопрос добросовестности конкретного бизнеса, — добавила Силина.

Она отметила, что проверки Роспотребнадзора не следует рассматривать как признак кризиса всей фитнес-индустрии. По словам главы НФС, многие клубы сами приглашают сотрудников ведомства, чтобы заранее выявить возможные несоответствия, получить рекомендации и устранить риски.

Ранее совладелец группы «Родина» Антон Винер заявил, что занятия спортом на свежем воздухе вместо посещения фитнес-клуба могут сэкономить более 100 тыс. рублей в год. По его словам, уже примерно треть москвичей предпочитают уличные пробежки и велопрогулки.