Россиянам рассказали, как не ошибиться при выборе фитнес-клуба

При выборе фитнес-клуба следует ориентироваться на срок работы сети, посоветовала генеральный директор сети фитнес-клубов, руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина. В разговоре с НСН эксперт обратила внимание, что основные игроки находятся на рынке уже более 20 лет.

Я бы советовала приобретать абонементы в известные сети, которые много лет на рынке. Основным игрокам более 20 лет, это клубы и в Москве, и в регионах. Если вдруг рядом с домом открылся красивый фитнес-клуб нового оператора, всегда можно зайти посмотреть публичную информацию про юридическое лицо, какой капитал у компании, — поделилась Лыткина.

Эксперт обратила внимание, что бизнес не может работать себе в убыток. Поэтому, по ее словам, скидки в 70% должны насторожить, так как могут обозначать, что клуб скоро закроется.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что в апреле 2026 года совокупный объем выручки фитнес-индустрии вырос на 17%. Однако, по ее словам, за последний месяц несколько факторов привели к снижению продаж клубных карт почти на 6%.