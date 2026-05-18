В DDX Fitness рассказали, сколько россиян тренируются даже в поездках

Эксперт DDX Fitness Кляцкий: более 58% россиян тренируются в дальних поездках

Более 58% россиян занимаются спортом даже в дальних поездках при наличии необходимой инфраструктуры, заявил NEWS.ru директор фитнес-клубов DDX Fitness Игнат Кляцкий. В то же время, согласно данным исследования, проведенного совместно с «Ситидрайв», около трети респондентов предпочитают тренироваться рядом с домом.

Фитнес сегодня все чаще становится частью повседневной жизни. Пользователям важно встроить спорт в свой день, заехать в фитнес-клуб по пути или выбрать удобную локацию. Респонденты высоко оценивают важность этой идеи — на 6,5 балла из 10. Большинство людей (67%) тренируются рядом с домом, а 18% — рядом с работой. Даже в длительных поездках россияне стремятся вернуться к тренировкам. При выездах на один-три дня большинство (67%) делают паузу, но при путешествиях от трех до семи дней уже 58% готовы заниматься при наличии инфраструктуры. При выездах на неделю и дольше 42% опрошенных продолжают занятия, если есть возможность, а 9% сохраняют регулярный ритм, — поделился Кляцкий.

Он подчеркнул, что транспорт становится ключевым фактором для тех, кто сочетает фитнес с поездками. По словам эксперта, более половины респондентов отметили: быстрый доступ к залу позволяет им не пропускать тренировки. Он также обратил внимание на важную роль каршеринга: 31% опрошенных используют его, чтобы заехать в спортзал по пути, а 21% — для совмещения нескольких задач.

Эффективность сервиса напрямую зависит от доступности фитнес-сетей. Когда занятия можно легко адаптировать под маршруты, они быстрее становятся привычкой. Широкая сеть клубов позволяет тренироваться рядом с домом или работой, а каршеринг дает свободу без привязки к расписанию. Среди главных факторов для похода в зал россияне называют физическую форму и самочувствие (77%), цену (72%) и близость к дому (72%). Также важны удобство по пути (54%) и выбор разных локаций (48%), — заключил Кляцкий.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что главными критериями при выборе фитнес-клуба являются расстояние и удобство расположения. По ее словам, около четверти клиентов перестают пользоваться услугами из-за неправильно выбранного центра.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
