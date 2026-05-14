Россиянам объяснили, как выбрать хороший фитнес-клуб

Глава НФС Силина: главным фактором при выборе фитнес-клуба является время в пути

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Важнейшими критериями при выборе фитнес-клуба становятся длительность пути и удобство расположения, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, около четверти клиентов отказываются от услуг из-за неправильно подобранного центра.

По оценкам операторов, до 25% клиентов прекращают занятия уже в первые месяцы, и в большинстве случаев причина — неверно выбранный фитнес-клуб. Первый и ключевой фактор — локация. Поведенческая модель потребления услуг напрямую зависит от времени в пути. Если дорога до спортивного центра занимает более 15–20 минут, вероятность регулярных тренировок существенно снижается. Именно поэтому наиболее устойчивыми остаются клубы, встроенные в повседневную логистику — рядом с домом или работой, — поделилась Силина.

Она подчеркнула, что клуб должен создавать не только условия для занятий, но и полноценную тренировочную среду. По словам главы НФС, важна грамотная организация пространства: кардиозона, силовые тренажеры, функциональные зоны и возможности для восстановления. Специалист пояснила, что современный рынок все больше ориентируется на модель, где фитнес рассматривается как часть общей системы здоровья, включая ментальное.

Третий фактор — соответствие формата задачам клиента. Современный рынок сегментирован: многофункциональные клубы, классические форматы с бассейном, студии. При этом отрасль постепенно уходит от универсальных решений к более точечной настройке продукта. Уже сегодня значительная часть операторов делает ставку на специализированные студии по направлениям, что отражает общий тренд на персонализацию. Рынок фитнес-услуг в целом заточен на конкретные цели клиента, при этом крайне важно разобраться, что сам клиент хочет получить в качестве результата от тренировочного процесса, — добавила Силина.

Она указала, что качество тренерского состава играет важную роль в долгосрочном удержании клиентов. По словам Силиной, специалисты должны обладать высшим или средним профильным образованием, а также сертификатами российских и зарубежных компаний. Глава НФС заключила, что до 60% клиентов, занимающихся более года, предпочитают персональный тренинг.

Ранее Силина заявила, что домашние тренировки летом нужно проводить с открытым окном. По ее словам, наиболее комфортная температура для таких занятий не должна превышать +19 градусов.

Общество
Спорт
фитнес
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
