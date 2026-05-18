В Кремле рассказали о диалоге с Кубой Песков заявил о постоянных контактах России с Кубой

Россия поддерживает постоянные контакты с Кубой и обсуждает возможные меры по смягчению последствий экономической блокады, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, стороны регулярно обмениваются мнениями и информацией о возможных шагах.

Мы находимся в постоянном контакте с нашими кубинскими друзьями. Разумеется, на постоянной основе обмениваемся мнениями, информацией о том, что могло бы быть сделано для облегчения того, действительно, огромного бремени из-за той блокады, которая устроена, — сказал Песков.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что российский танкер «Анатолий Колодкин», перевозивший гуманитарную помощь, благополучно достиг берегов Кубы и начал выгрузку в порту назначения. Судно привезло островному государству 100 тыс. тонн нефти, необходимой для преодоления энергокризиса.

До этого стало известно, что российский танкер с нефтью получил разрешение подойти к берегам Кубы, несмотря на американскую энергетическую блокаду. Известно, что на борту судна около 730 тыс. баррелей нефти. Сообщалось, что прибытие российского судна поможет на несколько недель восполнить запасы топлива на Кубе.