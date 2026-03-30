США разрешили российскому судну с нефтью приблизиться к Кубе NYT: российский танкер с нефтью получил разрешение от США подойти к берегам Кубы

Российский танкер с нефтью получил разрешение подойти к берегам Кубы, несмотря на американскую энергетическую блокаду, передает New York Times. Судно уже находится вблизи острова и, как сообщается, направляется к кубинским портам.

По данным источника, на борту судна около 730 тыс. баррелей нефти, и оно в воскресенье находилось примерно в 15 морских милях от Кубы. Издание отмечает, что танкер может войти в кубинские территориальные воды вечером 29 марта и достигнуть города Матансас к 31 марта.

Прибытие российского судна поможет на несколько недель восполнить запасы топлива на Кубе. Это позволит временно стабилизировать ситуацию с энергоснабжением и избежать дефицита.

Ранее Куба обратилась к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США. Газета Washington Post со ссылкой на источник информировала, что кубинские чиновники хотели бы облегчения энергетической блокады со стороны американских властей. Уточняется, что на встречах присутствовал папа римский Лев XIV.

До этого американист Малек Дудаков заявил, что Белый дом пошел на временное ослабление санкций в отношении российской и иранской нефти из-за стремительного удорожания топлива внутри Соединенных Штатов и отсутствия иных вариантов стабилизации ситуации. По словам эксперта, цены на бензин в Америке вплотную приблизились к историческим максимумам.