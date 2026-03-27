27 марта 2026 в 13:47

Куба обратилась к Ватикану с важной просьбой касательно США

WP: Куба попросила Ватикан выступить посредником в отношениях с США

Собор Святого Петра в Риме Собор Святого Петра в Риме Фото: Shutterstock/FOTODOM
Куба обратилась к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. По их информации, кубинские чиновники хотели бы, чтобы американские власти облегчили энергетическую блокаду. Уточняется, что на встречах присутствовал папа римский Лев XIV.

Кубинские чиновники обратились к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США. Цель состоит в том, чтобы способствовать переговорам и добиться ослабления кампании давления со стороны Белого дома, направленной на изоляцию Кубы посредством фактической нефтяной блокады, — говорится в материале.

Ранее заместитель министра иностранных дел республики Куба Карлос Фернандес де Коссио заявил, что Вооруженные силы Кубы ведут подготовку к возможной агрессии со стороны США. Гавана надеется, что Вашингтон не решится на нападение. По словам дипломата, подобные меры предосторожности продиктованы тревожной ситуацией в мире.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не пойдет на военное вторжение на Кубу. По словам эксперта, в настоящее время приоритетными интересами американского лидера являются Гренландия и Иран.

