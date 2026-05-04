День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 13:57

Названа отрасль российской экономики, где выручка выросла на 17%

Глава НФС Силина: выручка фитнес-отрасли выросла в апреле на 17%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В апреле 2026 года совокупный объем выручки в фитнес-отрасли увеличился на 17%, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. В то же время, по ее словам, за последний месяц ряд факторов привели к снижению продаж клубных карт почти на 6%.

В апреле 2026 года по отношению к марту продажи клубных карт снизились на 5,7%, реализация дополнительных услуг — на 2,6%, посещаемость и загруженность клубов — на 3,8%. На это повлияли сразу несколько факторов: ограничения мобильного интернета, продолжающийся рост расходов фитнес-центров, высокая чувствительность клиентов к цене и общий негативный потребительский фон. Однако прирост совокупного объема выручки отрасли к апрелю прошлого года составил 16,55%, или 2,73 млрд рублей. А в целом за январь — апрель 2026 года показатель вырос до 85,64 млрд рублей, — поделилась Силина.

Она подчеркнула, что выручка фитнес-отрасли формально растет, но с начала года средняя стоимость клубных карт и абонементов выросла примерно на 9–12%. Таким образом, по словам главы НФС, часть годового прироста фактически покрывается повышением цен. Эксперт пояснила, что для многих операторов это означает работу практически без прибыли.

На финансовое состояние фитнес-клубов давит не только замедление продаж, но и рост затратной части. Среди ключевых статей расходов для операторов остаются аренда, фонд оплаты труда, коммунальные платежи, обслуживание оборудования и расходы на цифровую инфраструктуру, — резюмировала Силина.

Ранее Силина опровергла сообщения о массовом закрытии фитнес-клубов в России. Так она прокомментировала информацию, что только за март в стране прекратили работу 11 центров.

Общество
Экономика
Россия
фитнес
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.