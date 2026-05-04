Названа отрасль российской экономики, где выручка выросла на 17% Глава НФС Силина: выручка фитнес-отрасли выросла в апреле на 17%

В апреле 2026 года совокупный объем выручки в фитнес-отрасли увеличился на 17%, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. В то же время, по ее словам, за последний месяц ряд факторов привели к снижению продаж клубных карт почти на 6%.

В апреле 2026 года по отношению к марту продажи клубных карт снизились на 5,7%, реализация дополнительных услуг — на 2,6%, посещаемость и загруженность клубов — на 3,8%. На это повлияли сразу несколько факторов: ограничения мобильного интернета, продолжающийся рост расходов фитнес-центров, высокая чувствительность клиентов к цене и общий негативный потребительский фон. Однако прирост совокупного объема выручки отрасли к апрелю прошлого года составил 16,55%, или 2,73 млрд рублей. А в целом за январь — апрель 2026 года показатель вырос до 85,64 млрд рублей, — поделилась Силина.

Она подчеркнула, что выручка фитнес-отрасли формально растет, но с начала года средняя стоимость клубных карт и абонементов выросла примерно на 9–12%. Таким образом, по словам главы НФС, часть годового прироста фактически покрывается повышением цен. Эксперт пояснила, что для многих операторов это означает работу практически без прибыли.

На финансовое состояние фитнес-клубов давит не только замедление продаж, но и рост затратной части. Среди ключевых статей расходов для операторов остаются аренда, фонд оплаты труда, коммунальные платежи, обслуживание оборудования и расходы на цифровую инфраструктуру, — резюмировала Силина.

Ранее Силина опровергла сообщения о массовом закрытии фитнес-клубов в России. Так она прокомментировала информацию, что только за март в стране прекратили работу 11 центров.