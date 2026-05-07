Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок

Нутрициолог Брабечан: пиво после тренировки вредит организму

Пиво после тренировки не поможет восстановиться, а может навредить организму, предупредил тренер-нутрициолог Юрий Брабечан. В разговоре с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что алкоголь ухудшает восполнение жидкости и мешает мышечному ремонту.

Алкоголь же ухудшает восполнение жидкости, мешает мышечному ремонту и портит качество ночного отдыха. Спортивная физиология давно показывает ухудшение восстановительных процессов в мышцах после выпитого на фоне нагрузки, — пояснил тренер.

Он добавил, что пиво только замаскирует жажду. По словам специалиста, закрыть потерю воды и солей можно только электролитными напитками, обычной или минеральной водой.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что физическая активность повышает уровень эндорфинов в организме. По ее словам, сбалансированное питание, включающее разнообразные нежареные и непереработанные продукты, является еще одним источником радости для тела.

