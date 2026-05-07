В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург МО: БПЛА «Лютый» украинского производства использовался для атаки из Латвии

Атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель после экспертизы обломков идентифицирована как беспилотный летательный аппарат Ан-196 «Лютый», сообщили в Министерстве обороны России в Telegram-канале. Данный дрон применяется Вооруженными силами Украины.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что 7 мая украинская сторона предприняла попытку атаковать Санкт-Петербург. Российская радиотехническая разведка засекла в небе над Латвией группу из шести БПЛА, а также два французских истребителя Rafale и два F-16. Пять дронов исчезли с радаров в районе латвийского города Резекне.

Кроме того, в Перми беспилотник попал в технический уровень многоэтажного дома, где нет жилых квартир. Предварительно, жертв и раненых нет, однако взрывной волной выбило окна, включая рамы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.