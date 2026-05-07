День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 14:13

В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург

МО: БПЛА «Лютый» украинского производства использовался для атаки из Латвии

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель после экспертизы обломков идентифицирована как беспилотный летательный аппарат Ан-196 «Лютый», сообщили в Министерстве обороны России в Telegram-канале. Данный дрон применяется Вооруженными силами Украины.

В результате проведенной экспертизы упавших обломков атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель идентифицирована как БПЛА Ан-196 «Лютый» украинского производства, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что 7 мая украинская сторона предприняла попытку атаковать Санкт-Петербург. Российская радиотехническая разведка засекла в небе над Латвией группу из шести БПЛА, а также два французских истребителя Rafale и два F-16. Пять дронов исчезли с радаров в районе латвийского города Резекне.

Кроме того, в Перми беспилотник попал в технический уровень многоэтажного дома, где нет жилых квартир. Предварительно, жертв и раненых нет, однако взрывной волной выбило окна, включая рамы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Россия
Санкт-Петербург
Минобороны РФ
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.