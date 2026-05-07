07 мая 2026 в 14:41

Рассекречен маршрут самолета Фицо до Москвы

Чехия, Германия, Швеция и Финляндия пропустили самолет Фицо в Москву

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на День Победы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщило словацкое издание Marker со ссылкой на источник в МИД республики. У властей этих стран не было возражений против пролета словацкой делегации, тогда как страны Балтии отказали в транзите.

Роберт Фицо и словацкая делегация полетят в Москву по более длинной дуге через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию

Ранее Фицо заявил, что считает своим моральным долгом приехать в Москву на День Победы. 9 Мая политик намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак признательности за освобождение страны от нацизма. По словам главы правительства, у него также запланирована краткая встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, журналисты из ЕС заявили, что реакция стран Евросоюза на предстоящую поездку премьер-министра Словакии в Россию выявила глубокие противоречия внутри блока. Государства заняли полярные позиции как относительно самого визита, так и в отношении связанных с ним решений.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

