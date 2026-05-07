Раскрыты детали визита иностранных лидеров на парад Победы в Москве Ушаков: зарубежные лидеры сами пожелали приехать в Москву на парад Победы

Иностранных гостей специально не приглашали на парад Победы 9 мая в Москве, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом, по его словам, ряд зарубежных лидеров сами выразили желание приехать, передает РИА Новости.

В этом году мы специальных приглашений не рассылали, но некоторые иностранные деятели заявили о желании посетить Москву в эти торжественные дни и участвовать вместе с нашим руководством в соответствующих мероприятиях 9 мая, — сказал Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин готовится к контактам с зарубежными гостями 9 мая. В рамках визитов иностранных делегаций в Москву по случаю Дня Победы у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо между тем заявил, что планирует встречу с Путиным во время своей поездки в Москву по случаю празднования Дня Победы. Также источник в дипломатических кругах Польши рассказал, что Фицо, вероятно, отправится в Москву на автомобиле.