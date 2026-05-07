День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 15:35

Раскрыты детали визита иностранных лидеров на парад Победы в Москве

Ушаков: зарубежные лидеры сами пожелали приехать в Москву на парад Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иностранных гостей специально не приглашали на парад Победы 9 мая в Москве, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом, по его словам, ряд зарубежных лидеров сами выразили желание приехать, передает РИА Новости.

В этом году мы специальных приглашений не рассылали, но некоторые иностранные деятели заявили о желании посетить Москву в эти торжественные дни и участвовать вместе с нашим руководством в соответствующих мероприятиях 9 мая, — сказал Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин готовится к контактам с зарубежными гостями 9 мая. В рамках визитов иностранных делегаций в Москву по случаю Дня Победы у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо между тем заявил, что планирует встречу с Путиным во время своей поездки в Москву по случаю празднования Дня Победы. Также источник в дипломатических кругах Польши рассказал, что Фицо, вероятно, отправится в Москву на автомобиле.

Власть
Москва
Юрий Ушаков
визиты
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю
Назван способ узнать, ровный ли пол в доме, без специальных инструментов
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.