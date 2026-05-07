В Кремле рассказали, какие мероприятия пройдут в День Победы в Москве Ушаков: в День Победы ожидаются парад и выступление Путина

В День Победы ожидаются парад и выступление президента РФ Владимира Путина, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, все пройдет как обычно, кроме демонстрации военной техники.

Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента, — сказал Ушаков.

Ранее стало известно, что встреча главы Республики Сербской Синиши Карана с Путиным запланирована на 9 мая в Москве. Переговоры должны состояться в рамках визита в российскую столицу в День Победы.

До этого сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит во главе делегации страны посетит РФ по приглашению российского лидера для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В МИД республики подчеркнули важность предстоящего события.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина на параде Победы будет важным и ожидаемым. Он отметил, что речь президента РФ традиционно привлекает внимание во всем мире.