День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 13:30

Еще один иностранный лидер принял приглашение Путина на празднование 9 Мая

Президент Лаоса приедет в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Тхонглун Сисулит Тхонглун Сисулит Фото: kremlin.ru
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит во главе делегации страны посетит РФ по приглашению российского лидера Владимира Путина для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила газета Vientiane Times со ссылкой на МИД республики. В ведомстве подчеркнули важность предстоящего события.

В МИД Лаоса отметили, что видит Сисулита отражает прочные и развивающиеся отношения между Москвой и Вьентьяном. Россия и Лаос поддерживают давнее сотрудничество в образовании, обороне и торговле, а лидеры проводят регулярные встречи для укрепления стратегического партнерства, указано в сообщении. Ожидается, что стороны обсудят углубление двусторонних связей и сотрудничества в приоритетных секторах.

Ранее сообщалось, что Путин на следующей неделе планирует провести серию двусторонних переговоров с прибывающими в Москву иностранными лидерами. По его словам, среди них — премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Гости приглашены на парад Победы, который состоится 9 мая.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

