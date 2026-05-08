08 мая 2026 в 18:37

Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы

Президент Лаоса прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы

Тхонглун Сисулит Тхонглун Сисулит Фото: kremlin.ru
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прилетел в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы, сообщил ТАСС. Самолет зарубежного лидера приземлился в одном из аэропортов столицы примерно в 18:00 мск.

Известно, что президент Лаоса прибыл в РФ с представительной делегацией. Он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправился с рабочим визитом в Москву. Программа пребывания лидера страны в российской столице включает посещение официальных мероприятий, приуроченных к окончанию Великой Отечественной войны. Кроме того, стало известно, что встреча главы Республики Сербской Синиши Карана с Путиным запланирована на 9 мая в Москве.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в День Победы ожидаются парад и выступление Путина. По его словам, все пройдет как обычно, кроме демонстрации военной техники. При этом отмечается, что участники специальной военной операции пройдут маршем на параде Победы на Красной площади.

