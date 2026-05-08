08 мая 2026 в 12:10

Участники СВО пройдут по Красной площади во время парада Победы

Участники СВО во время парада Победы на Красной площади, 2025 год Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участники специальной военной операции пройдут маршем на параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Среди участников также будет Герой России Роман Апалков.

Завтра на параде Победы по брусчатке на Красной площади торжественным маршем снова пройдут участники СВО, — сказано в сообщении.

Апалков впервые выступил на параде 10 лет назад, тогда он был курсантом МосВОКУ. Сейчас военный представляет 150-ю гвардейскую мотострелковую дивизию.

Ранее стало известно, что Волгоград переименовали в Сталинград на время празднования Дня Победы. Дорожные знаки с названием «Сталинград» установили на въездах в город, их снимут 10 мая.

Между тем помощник президента РФ Владимира Путина заявил, что в День Победы ожидаются парад и выступление главы государства. Он подчеркнул, что все пройдет как обычно, кроме демонстрации военной техники.

В Кремле до этого сообщили, что парад Победы в Москве посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба с супругой. Кроме того, прибудут главы Лаоса, Южной Осетии и Республики Сербской: Тхонглун Сисулит, Алан Гаглоев и Синиша Каран. В Москве также ожидают верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима, премьера Словакии Роберта Фицо.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

