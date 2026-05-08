Участники СВО пройдут по Красной площади во время парада Победы

Участники СВО во время парада Победы на Красной площади, 2025 год

Участники специальной военной операции пройдут маршем на параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Среди участников также будет Герой России Роман Апалков.

Завтра на параде Победы по брусчатке на Красной площади торжественным маршем снова пройдут участники СВО, — сказано в сообщении.

Апалков впервые выступил на параде 10 лет назад, тогда он был курсантом МосВОКУ. Сейчас военный представляет 150-ю гвардейскую мотострелковую дивизию.

Ранее стало известно, что Волгоград переименовали в Сталинград на время празднования Дня Победы. Дорожные знаки с названием «Сталинград» установили на въездах в город, их снимут 10 мая.

Между тем помощник президента РФ Владимира Путина заявил, что в День Победы ожидаются парад и выступление главы государства. Он подчеркнул, что все пройдет как обычно, кроме демонстрации военной техники.

В Кремле до этого сообщили, что парад Победы в Москве посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба с супругой. Кроме того, прибудут главы Лаоса, Южной Осетии и Республики Сербской: Тхонглун Сисулит, Алан Гаглоев и Синиша Каран. В Москве также ожидают верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима, премьера Словакии Роберта Фицо.