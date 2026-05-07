Президент Республики Сербской встретится с Путиным 9 мая

Встреча главы Республики Сербской Синиши Карана с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 9 мая в Москве, сообщили РИА Новости в представительстве РС в России. Переговоры должны состояться в рамках визита в российскую столицу.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что посетит парад Победы в Москве 9 мая. Он добавил, что не испытывает чувства стыда за желание положить цветы на Могилу Неизвестного Солдата.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле рассчитывают увидеть премьер-министра Словакии среди зарубежных гостей на московском параде Победы. По словам представителя Кремля, перечень приглашенных иностранных лидеров все еще находится в стадии формирования. Сам Фицо заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Словацкий политик выразил желание обсудить с российским лидером украинский кризис и пути его урегулирования.