День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 15:00

Президент Республики Сербской встретится с Путиным 9 мая

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Встреча главы Республики Сербской Синиши Карана с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 9 мая в Москве, сообщили РИА Новости в представительстве РС в России. Переговоры должны состояться в рамках визита в российскую столицу.

Встреча намечена на 9 мая, — сказали в представительстве.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что посетит парад Победы в Москве 9 мая. Он добавил, что не испытывает чувства стыда за желание положить цветы на Могилу Неизвестного Солдата.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле рассчитывают увидеть премьер-министра Словакии среди зарубежных гостей на московском параде Победы. По словам представителя Кремля, перечень приглашенных иностранных лидеров все еще находится в стадии формирования. Сам Фицо заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Словацкий политик выразил желание обсудить с российским лидером украинский кризис и пути его урегулирования.

Европа
Россия
Владимир Путин
9 Мая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.