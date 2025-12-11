Шойгу почтил советских летчиков, помогавших Лаосу в годы агрессии США

Памятник советским летчикам транспортной авиации, принимавшим участие в боевых действиях в Индокитае в годы американской агрессии с 1960 по 1973 год

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, прибывший с официальным визитом в Лаос, возложил венок к памятнику советским летчикам в столице страны Вьентьяне. Мемориал посвящен военнослужащим, которые помогали странам Индокитая в период американской агрессии с 1960 по 1973 год, передает ТАСС.

Памятник, созданный российским скульптором Виталием Шановым, был открыт в декабре 2022 года во Вьентьяне, еще один — в городе Пек. За годы конфликта советскими летчиками было совершено свыше 19 тысяч вылетов и перевезено более 2,3 тысяч тонн грузов. При выполнении боевых заданий погибли более 30 пилотов и военных специалистов.

Ранее Шойгу посетил Вьетнам, где возложил венок к мемориалу советским военным специалистам. Монумент был создан вьетнамскими скульпторами совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова и открыт в сентябре 2025 года. На скульптуре изображены советские инструкторы, которые обучают вьетнамского летчика. Монумент посвящен помощи СССР Вьетнаму в годы национально-освободительной войны против французских колонизаторов (1945–1954) и американских интервентов (1965–1975).