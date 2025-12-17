Новый год-2026
17 декабря 2025 в 18:30

Бывший возлюбленный дочери Шойгу женился

Фитнес-блогер Столяров расписался с чемпионкой по бальным танцам

Алексей Столяров Алексей Столяров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фитнес-блогер Алексей Столяров и чемпионка по бальным танцам Вера Бондарева официально зарегистрировали брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. О знаковом событии бизнесмен и бывший возлюбленный дочери Сергея Шойгу рассказал в своем Telegram-канале.

Сегодня очень важный день, — написал блогер.

Предложение руки и сердца Столяров сделал в марте 2025 года в торжественной обстановке на стадионе «ВТБ Арена». Ранее блогер состоял в отношениях с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. Несмотря на расставание, бывшие партнеры сохранили дружеские отношения и продолжают совместно воспитывать четырехлетнюю дочь Милану. По словам Столярова, им с Ксенией удалось преодолеть разногласия и остаться сплоченной командой вопреки ожиданиям критиков.

Ранее выяснилось, что известная актриса и ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева на протяжении нескольких лет скрывала от общественности факт развода с ресторатором Игорем Бухаровым. Приятельница актрисы рассказала, что супруги официально расторгли брак в 2019 году — после 20 лет совместной жизни. При этом ни Гузеева, ни ее бывший муж публично об этом не заявляли.

