Бывший возлюбленный дочери Шойгу женился

Фитнес-блогер Алексей Столяров и чемпионка по бальным танцам Вера Бондарева официально зарегистрировали брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. О знаковом событии бизнесмен и бывший возлюбленный дочери Сергея Шойгу рассказал в своем Telegram-канале.

Сегодня очень важный день, — написал блогер.

Предложение руки и сердца Столяров сделал в марте 2025 года в торжественной обстановке на стадионе «ВТБ Арена». Ранее блогер состоял в отношениях с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. Несмотря на расставание, бывшие партнеры сохранили дружеские отношения и продолжают совместно воспитывать четырехлетнюю дочь Милану. По словам Столярова, им с Ксенией удалось преодолеть разногласия и остаться сплоченной командой вопреки ожиданиям критиков.

