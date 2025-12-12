В России отреагировали на попытки создать «восточное НАТО»

Лаос. Вьентьян. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (в центре) во время посещения завода российско-лаосской дружбы по ремонту военной инженерной техники российского (советского) производства

Россию не устраивают попытки создания «восточного НАТО», сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время переговоров с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом. По его словам, которые приводит ТАСС, такое развитие событий противоречит сложившейся системе стабильности и безопасности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Попытки создания разного рода новой архитектуры, а если говорить точнее — восточного НАТО, не могут нас устраивать, противоречат духу, который был создан в регионе, — отметил он.

Ранее СМИ писали, что США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерке», но без участия европейских государств. В рамках новой Стратегии национальной безопасности планируется сформировать союз с участием России.

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, новая стратегия Вашингтона с созданием «ядерной пятерки» (G5), куда войдет Россия, стала «щелчком по носу» для европейских политиков. Он уточнил, что в состав пятерки войдут также Китай, Индия и Япония.