Гости засиделись: деликатные способы дать понять, что кому-то пора домой

Как избавиться от навязчивых гостей: вежливо даем понять, что кому-то пора домой

Новогодние праздники — время застолий, встреч с друзьями и родственниками. Традиционно мы ходим в гости и принимаем их у себя, радуемся общению и совместному отдыху. Однако иногда визиты затягиваются: гости остаются до глубокой ночи или вовсе на несколько дней, хотя планировали заглянуть ненадолго.

Хозяевам тоже нужен отдых, ведь долгое присутствие посторонних людей утомляет даже при самых теплых отношениях. Выгонять гостей напрямую неудобно, а грубить не хочется. Если вежливые намеки не работают, попробуйте создать атмосферу, которая сама подскажет, что визит пора завершать.

Проверенные способы избавиться от навязчивых гостей

Главное — действовать последовательно, и визитеры сами поймут: время прощаться.

Неприятные запахи. Поставьте на плиту кастрюлю с капустой, рыбой или чем-то острым. Резкий аромат быстро наполнит квартиру и создаст дискомфорт. Можно сослаться на необходимость приготовить ужин для семьи. Звуковое воздействие. Включите громкую музыку или телевизор на большой громкости — беседовать станет невозможно. Другой вариант: создайте полную тишину, перестав поддерживать разговор. Неловкое молчание заставит гостей почувствовать себя неуютно. Скромное угощение. Уберите со стола деликатесы, оставьте минимум закусок. Предложите только чай без десертов. Отсутствие щедрого стола даст понять — праздник завершен. Мимика и жесты. Зевайте, смотрите на часы, говорите о ранних планах на завтра. Мрачное или усталое лицо хозяина — красноречивый сигнал.

Эти хитрости помогут деликатно избавиться от навязчивых гостей без прямых конфликтов. Берегите свои силы и личное пространство даже в праздничные дни.

