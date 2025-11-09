Когда говядина берет за душу: готовим гуляш с подливкой, как в детстве

Гуляш из говядины, да с густой подливкой, как делали в СССР, — это не только привычное блюдо, но и целая атмосфера уюта и тепла. Наш подробный рецепт точно понравится тому, кто любит незамысловатые, но яркие и сытные блюда из детства.

Для настоящего гуляша, как тот, который готовили наши родители, нужно нарезать мясо (500–600 г говядины) небольшими кусочками и обжарить на сливочном масле (1 ст. л.) до красивого румянца. Добавьте лук (2 шт.) и морковь (2 шт.), обжаривайте еще 5 минут. Всыпьте пшеничную муку (1 ст. л.), перемешайте и влейте воду (пару стаканов). Добавьте томатную пасту (2 ст. л.), лавровый лист, сахар-песок (1 ч. л.), соль (1 ч. л.) и перец (1/2 ч. л. молотого черного). Тушите на медленном огне примерно 40–45 минут.

Гуляш из говядины с подливкой как в СССР готов! Он идеально «дружит» с гречкой, макаронами или картофельным пюре — выбирайте ему компанию на вашей тарелке под свой вкус. Наш совет по приготовлению говядины с подливой точно напомнит вам вкус вашего беззаботного детства и согреет в самый холодный день.

