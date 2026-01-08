Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству

Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству

В СССР была кухонная вещь, о которой мечтали почти все хозяйки, — скромная на вид печь под названием «Чудо». Небольшая алюминиевая кастрюля с массивной крышкой заменяла сразу несколько приборов: духовку, сковороду, кастрюлю и даже пароварку. В условиях дефицита такая универсальность делала её настоящим сокровищем.

Появилась «Чудо» в начале 1960-х годов. Конструкция была простой: глубокая сковорода, крышка со встроенным нагревательным элементом, подставка и отверстия для регулировки температуры. Хозяйки быстро оценили, что в ней можно варить, тушить, жарить и печь без пригорания. Неудивительно, что печь стала одним из самых желанных и дорогих подарков. Интересно, что первые версии «Чуда» могли работать даже без электричества — на керосине или дровах. Позже появились электрические модели, которые идеально подходили для дач и домов без полноценной плиты. В чудо-печке готовили всё: жаркое, рагу, плов, котлеты и особенно выпечку — пироги, кексы, пиццу и знаменитый торт «Зебра». Со временем у каждой хозяйки появлялись свои хитрости и секреты.

Сегодня такие печи нередко достаются по наследству. Их до сих пор используют дачники и те, кто ценит простоту, надёжность и ностальгию. «Чудо» уступает место современным гаджетам, но для многих остаётся символом уюта и изобретательности советской кухни.

Ранее мы делились рецептом творожных колбасок вместо сырников. Забытое блюдо из СССР, как готовила мама.