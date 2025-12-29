Новый год — 2026
Творожные колбаски вместо сырников — забытый рецепт из СССР, как готовила мама

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если сырники уже приелись, а хочется чего-то простого, тёплого и по-настоящему домашнего — попробуйте этот рецепт. Творожные колбаски когда-то часто готовили в СССР: без лишних ингредиентов, быстро и очень сытно. У них мягкая серединка, румяная корочка и тот самый вкус детства, который сложно перепутать с чем-то другим.

Ингредиенты: творог — 250 г, сахар — 3 ст. л., яйцо — 1 шт., кефир — 3 ст. л., сода — ½ ч. л., мука — 200 г, растительное масло — для жарки.

Приготовление: в миске соедините творог и сахар, хорошо разотрите до однородности. Яйцо слегка взбейте вилкой и добавьте к творогу вместе с кефиром и содой, тщательно перемешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое, густое тесто. Выложите его на стол, скатайте в небольшую колбаску и нарежьте на порционные кусочки. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте творожные колбаски на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Они получаются нежными внутри и аппетитно румяными снаружи. Подавайте горячими — со сметаной, вареньем или просто к чаю.

Ранее мы готовили обалденные куриные биточки с соусом. Подаю на Новый год и не стесняюсь, что это котлеты.

Проверено редакцией
