28 декабря 2025 в 11:35

Подаю на Новый год и не стесняюсь, что это котлеты: обалденные куриные биточки с соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Честно — если вы думаете, что куриная грудка бывает сухой и скучной, этот рецепт полностью изменит ваше мнение. Эти биточки получаются невероятно сочными, нежными и настолько вкусными, что на праздничном столе их разбирают первыми. Я подаю их на Новый год и совершенно не переживаю, что это «просто котлеты» — выглядят они эффектно, а вкус у них ресторанный.

Ингредиенты: замороженная куриная грудка — 400 г, плавленый сыр — 60 г, моцарелла — 180 г, красный лук — 1 шт., картофель — 3 шт. (400–450 г), яйцо — 1 шт., орегано — 1 г, соль — 2 г, черный перец — 1 г, сливочное масло — 20 г. Для соуса: чеснок — 60 г, майонез — 100 г, желток — 1 шт., пармезан — 80 г, вода — 80 мл, оливковое масло — 25 мл, лимон — 1 шт., сахар — 8 г, горчица — 20 г, соль — 1 г, черный перец — 1 г.

Приготовление: куриную грудку натрите на крупной терке или очень мелко нарежьте, добавьте натертый картофель, мелко нарезанный красный лук, яйцо, орегано, соль и перец. Вмешайте натертую моцареллу и плавленый сыр, тщательно перемешайте до однородной массы. Сформируйте небольшие биточки и обжарьте их на сливочном масле до румяной корочки с двух сторон, затем доведите под крышкой до готовности. Для соуса чеснок измельчите, соедините с майонезом, желтком, натертым пармезаном, горчицей, лимонным соком, сахаром, солью и перцем, влейте воду и оливковое масло, пробейте блендером до кремовой текстуры.

Ранее мы готовили лепешки-хачапури на кефире с наполнением. Простой рецепт на все времена — завтрак, перекус или вместо хлеба.

