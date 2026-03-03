Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 12:07

Сурдолог объяснила, почему нельзя включать полную громкость в наушниках

Сурдолог Вылегжанина: полная громкость в наушниках приводит к потере слуха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прослушивание музыки на полной громкости в наушниках может привести к потере слуха, рассказала LIFE.ru врач-сурдолог Лариса Вылегжанина. Она отметила, что ухудшение слуха все чаще диагностируют молодым пациентам.

Наружное ухо улавливает звуки. Среднее ухо через барабанную перепонку и систему слуховых косточек усиливает их. Внутреннее ухо преобразует механические колебания в электрические сигналы, которые поступают в мозг. Клетки внутреннего уха особенно уязвимы — после повреждения они не восстанавливаются, — рассказала Вылегжанина.

Сурдолог подчеркнула, что на состояние слуха также могут влиять вирусные инфекции и травмы. Она призвала делать перерывы во время прослушивания музыки, использовать беруши во время шумных работ и не злоупотреблять чисткой ушей с помощью ватных палочек.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что привычка чистить уши с помощью ватных палочек крайне вредная — она чревата серными пробками и даже воспалениями. Она отметила, что кожа внутри слухового прохода очень нежная и чувствительная к любым микротравмам.

