Сурдолог объяснила, почему нельзя включать полную громкость в наушниках Сурдолог Вылегжанина: полная громкость в наушниках приводит к потере слуха

Прослушивание музыки на полной громкости в наушниках может привести к потере слуха, рассказала LIFE.ru врач-сурдолог Лариса Вылегжанина. Она отметила, что ухудшение слуха все чаще диагностируют молодым пациентам.

Наружное ухо улавливает звуки. Среднее ухо через барабанную перепонку и систему слуховых косточек усиливает их. Внутреннее ухо преобразует механические колебания в электрические сигналы, которые поступают в мозг. Клетки внутреннего уха особенно уязвимы — после повреждения они не восстанавливаются, — рассказала Вылегжанина.

Сурдолог подчеркнула, что на состояние слуха также могут влиять вирусные инфекции и травмы. Она призвала делать перерывы во время прослушивания музыки, использовать беруши во время шумных работ и не злоупотреблять чисткой ушей с помощью ватных палочек.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что привычка чистить уши с помощью ватных палочек крайне вредная — она чревата серными пробками и даже воспалениями. Она отметила, что кожа внутри слухового прохода очень нежная и чувствительная к любым микротравмам.