Москвичке из желудка вырезали свиное ухо после новогодних праздников

Московские врачи удалили из желудка женщины свиное ухо, которое могло попасть в пищевод еще на новогодних праздниках, сообщила пресс-служба столичного депздрава. Пациентка обратилась в клинику с жалобами на тошноту и боль при глотании, она не могла даже пить воду. После операции женщину отпустили домой.

Медики обнаружили в пищеводе инородное тело — фрагмент свиного уха, в больнице его оперативно извлекли, — сказано в сообщении.

Ранее житель Свердловской области поступил в онкологический диспансер с огромной опухолью весом около 60 килограммов. По словам 50-летнего мужчины, он проходил с новообразованием почти 20 лет. Опухоль передавливала мужчине нижнюю полую вену и полностью сместила пациенту кишечник, мочевой пузырь и другие органы. Пациента успешно прооперировали.

Хирурги Калининградского перинатального центра до этого удалили у 13-летней девочки кисту яичника объемом три литра. Перед госпитализацией у пациентки увеличился живот, и ухудшилось самочувствие. Операция прошла без каких-либо осложнений. При этом медикам удалось сохранить функции органа.