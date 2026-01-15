Россиянину удалили 60-килограммовую опухоль, с которой он проходил 20 лет

Россиянину удалили 60-килограммовую опухоль, с которой он проходил 20 лет В Свердловской области мужчине удалили опухоль весом более 60 килограммов

Житель Свердловской области поступил в местный онкологический диспансер с огромной опухолью весом около 60 килограммов, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. По словам 50-летнего мужчины, он проходил с новообразованием почти 20 лет. Пациента успешно прооперировали.

Врачи Свердловского областного онкологического диспансера успешно удалили гигантскую опухоль весом более 60 килограммов у 50-летнего пациента. Живот мужчины рос около 20 лет, не вызывая подозрений на опасность для жизни, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что опухоль передавливала мужчине нижнюю полую вену. Она также полностью сместила пациенту кишечник, мочевой пузырь и другие органы. Из-за гигантских размеров образование занимало практически всю брюшную полость россиянина. При этом местные онкологи ни разу не сталкивались с подобным за 30-летнюю практику.

Ранее хирурги Калининградского перинатального центра прооперировали 13-летнюю девочку. Они успешно удалили у несовершеннолетней пациентки кисту яичника объемом три литра. При этом медикам удалось сохранить функции органа.