Россиянка случайно обокрала индонезийский пляж

Жительница Казани случайно вывезла с пляжа на Бали камни, которые оказались у нее в ухе, передает Telegram-канал SHOT. Через пять дней после возвращения домой девушка почувствовала острые болевые ощущения в ухе и раздражающий звон. Вывоз подобных предметов из Индонезии строго запрещен.

Во время осмотра отоларинголог обнаружил в ухе пациентки несколько камней, которые затем удалил с помощью медицинского пылесоса. Позже оказалось, что их она принесла с пляжа после фотосессии с супругом. Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает.

Вывоз с пляжей Индонезии необработанных камней, ракушек и песка классифицируется как хищение природных ресурсов. Лица, нарушившие этот запрет, могут столкнуться с серьезными штрафами или даже тюремным заключением.

Ранее сообщалось, что в подмосковной больнице врач извлек из уха пациента кусок беруши. С инородным предметом 24-летний мужчина прожил два года. Операция прошла без анестезии и не вызвала сложностей. После извлечения предмета пациент отметил улучшение слуха, а перепонка и слуховой проход не пострадали.