16 марта 2026 в 15:10

Появились кадры уничтожения израильского танка Merkava в Ливане

В Сети появились уничтожения израильского танка Merkava в Ливане. Удар нанесли бойцы «Хезболлы». Находившийся в засаде в городской застройке военный выпустил по танку противотанковую управляемую ракету. Ракета точно поразила цель, после чего боевая машина взорвалась.

Ранее сообщалось, что бойцы движения «Хезболла» нанесли удар по израильскому танку Merkava и сбили беспилотник на юге Ливана. Как заявила пресс-служба шиитского сопротивления, танк удалось поразить в районе Тель-Нахас на окраине населенного пункта Кфар-Кила. Беспилотник же израильских ВВС был сбит в небе над районом Набатия на юге страны.

До этого сообщалось, что «Хезболла» атаковала с помощью беспилотников авиабазу, расположенную на севере Израиля. В заявлении проиранской группировки уточнялось, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории базы Рамат-Давид.

Тем временем постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что у Тегерана отсутствует какая-либо связь с ливанским движением «Хезболла». По его словам, государству для собственной защиты не нужны партнеры.

