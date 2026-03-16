16 марта 2026 в 15:19

В Google решили отключить одну противоречивую функцию своего ИИ

Google удалила из ИИ функцию поиска советов по здоровью от дилетантов

Американская корпорация Google отключила функцию поиска на основе искусственного интеллекта, которая выдавала пользователям рекомендации по здоровью от людей, не имеющих медицинского образования, сообщает The Guardian со ссылкой на информированные источники. До этого компания позиционировала запуск программы «Что предлагают люди» как демонстрацию потенциала ИИ для трансформации результатов в сфере здравоохранения.

Как отмечает издание, решение об удалении этой опции было принято на фоне усилившегося общественного внимания к использованию поисковиком нейросетей для предоставления многомиллионной аудитории советов по медицинским вопросам. Руководство Google предпочло отказаться от сервиса, чтобы избежать возможных рисков, связанных с недостоверной информацией.

Ранее в пресс-службе корпорации Google сообщили, что традиционная конференция I/O, где компания показывает свежую версию ОС Android, запланирована на 19 и 20 мая в калифорнийском городе Маунтин-Вью. Организаторы анонсировали не только презентацию Android 17, но и демонстрацию иных новинок. В программе также заявлены доклады различных выступающих и отчеты о достижениях в сфере искусственного интеллекта.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

