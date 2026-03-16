В Google решили отключить одну противоречивую функцию своего ИИ Google удалила из ИИ функцию поиска советов по здоровью от дилетантов

Американская корпорация Google отключила функцию поиска на основе искусственного интеллекта, которая выдавала пользователям рекомендации по здоровью от людей, не имеющих медицинского образования, сообщает The Guardian со ссылкой на информированные источники. До этого компания позиционировала запуск программы «Что предлагают люди» как демонстрацию потенциала ИИ для трансформации результатов в сфере здравоохранения.

Как отмечает издание, решение об удалении этой опции было принято на фоне усилившегося общественного внимания к использованию поисковиком нейросетей для предоставления многомиллионной аудитории советов по медицинским вопросам. Руководство Google предпочло отказаться от сервиса, чтобы избежать возможных рисков, связанных с недостоверной информацией.

