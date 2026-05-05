05 мая 2026 в 12:01

Google поплатилась за отказ удалять запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15,2 млн рублей

Таганский суд Москвы назначил Google LLC штраф в размере 15,2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в инстанции. Компанию привлекли к административной ответственности за четыре эпизода нарушения требований части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Компания Google LLC признана виновной. Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 млн 200 тыс. рублей, — сообщили агентству.

Ранее стало известно, что власти ЕС намерены бороться с VPN-сервисами. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету Хенне Вирккунен намекнула, что регулятор находится в поиске устойчивых решений, чтобы исключить доступ на сайты с возрастными ограничениями.

До этого Таганский суд Москвы оштрафовал музыкальный сервис Last.fm на 10,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Интернет-сервис основали в 2002 году в Великобритании. Платформа отслеживает музыкальные предпочтения пользователей и на основе собранных данных формирует персональные рекомендации.

