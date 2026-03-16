Жителя Приангарья осудили за убийство обидчика и свидетеля топором

Жителя Иркутской области осудили за двойное убийство топором

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд в Иркутской области приговорил 20-летнего местного жителя к 16,5 года колонии за убийство двух мужчин в поселке Кедровый, сообщает Telegram-канал «112». Преступление произошло после конфликта между молодым человеком и одним из погибших.

В ходе ссоры молодой человек взял топор и нанес смертельные удары своему оппоненту. После этого он напал на второго мужчину, который оказался очевидцем произошедшего. Подозреваемого задержали вскоре после преступления.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области 59-летний житель Киришей до смерти избил 50-летнюю жену, нанеся ей как минимум 47 ударов рукояткой швабры. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

До этого в Красном Селе Ленинградской области 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения избил и ограбил 36-летнюю сестру. Нападение произошло в многоквартирном доме на улице Лермонтова. Подозреваемого удалось задержать спустя три дня на Бронетанковой улице. Как выяснилось, мужчина уже был несколько раз судим. В отношении его возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

