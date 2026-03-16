Жителя Приангарья осудили за убийство обидчика и свидетеля топором

Суд в Иркутской области приговорил 20-летнего местного жителя к 16,5 года колонии за убийство двух мужчин в поселке Кедровый, сообщает Telegram-канал «112». Преступление произошло после конфликта между молодым человеком и одним из погибших.

В ходе ссоры молодой человек взял топор и нанес смертельные удары своему оппоненту. После этого он напал на второго мужчину, который оказался очевидцем произошедшего. Подозреваемого задержали вскоре после преступления.

